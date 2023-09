Hamilton otvoreno: Maltetirali su me kada sam bio dijete

Sedmostruki svjetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Luis Hamilton (Lewis) rekao je da su ga u detinjstvu vrijeđali na rasnoj osnovi i maltretirali u školi i da mu je taj period "najtraumatičniji u životu".

- Za mene je škola bila najtraumatičniji i najteži period života. Počeli su me maltretirati kada sam imao šest godina. U mojoj školi sam bio jedno od troje tamnopute djece, a veći i jači momci su me maltretirali, rekao je Hamilton u podkastu "On Purpose".

- Stalni udarci, stvari koje su bacali na mene, kao što su banane i osobe koje su koristile riječ na n (nigger - crnac) u potpunom spokoju... Ne znajući gdje mi je mesto, za mene je to bilo veoma teško, rekao je 38-godišnji britanski vozač.

On je rekao da roditeljima nije pričao šta se dešavalo u školi, da su ga vrijeđali, nazivali crncem i tukli.

- Nisam želio da moj otac misli da nisam jak, dodao je jedan od najboljih vozača svih vremena.