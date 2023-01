Fiat 500 najbolji mali električni automobil

Novi Fiat 500 je prema izboru časopisa „What Car“ izabran za najbolji mali električni automobil i najisplativiji kabriolet zbog svojih performansi u vožnji i stiliziranog izgleda.

Žiri je pohvalio automobil zbog njegovih performansi u vožnji i klasičnog dizajna.

Time je za manje od tri godine, Novi 500 osvojio 37 međunarodnih nagrada u devet zemalja, što ga čini najnagrađivanijim FIAT modelom ikada.

Otkad se pojavio, za Novi 500 se opredijelilo skoro 120.000 kupaca širom svijeta. U 2022. godini, Novi 500 bio je najprodavanije električno vozilo u Italiji, a bio je u vrhu i u Španiji i Njemačkoj.

Novi 500 je dizajniran i proizveden u Torinu i predstavlja simbol italijanske kreativnosti, osvajajući fanove proizvoda „Made-in-Italy“ širom svijeta.

On se trenutno prodaje u 38 država i četiri različite geografske oblasti - od Evrope do Latinske Amerike, od Bliskog Istoka do Japana.