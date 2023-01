Toyota BiH predstavila poslovne rezultate ostvarene u 2022. godini

Toyota u BiH održala je godišnju press konferenciju na kojoj je svim prisutnim novinarima i partnerima predstavila poslovne rezultate, brigu o kupcima, planove za 2023. godinu, brigu o sigurnosti i lokalnoj zajednici i historijsko unapređenje poslova.

Kada je u pitanju ukupno učešće na tržištu, kompanija Toyota se nalazi na visokom trećem mjestu u putničkom programu. Na tržištu privatnih automobila nalaze se na ubjedljivom prvom mjestu. Najprodavaniji modeli na ukupnom tržištu po segmentima su Corolla - lider C, Hilux - lider Pick up i Land Cruiser 150 - lider E SUV. Najprodavaniji modeli u prodaji privatnim osobama po segmentima su Yaris - lider B, Yaris Cross - lider B-SUV, Corolla - lider C i Land Cruiser 150 - lider E-SUV.

Kada je u pitanju prodaja rezervnih dijelova, Toyota je u 2022. godini ostvarila profit u iznosu od 995.047 eura. Dodatnu opremu su prodali u vrijednosti od 388.856 eura dok su Toyota ulje prodali u iznosu od 199.414 eura.

Toyota je u ovom segmentu poslovanja ostvarila ukupan profit u iznosu od 1.583.316 eura u 2022. godini, što je za 20,81 posto više nego u 2021. godini.

Kada su u pitanju planovi kompanije za narednu godinu, cilj je prodati više automobila kao i rezervnih dijelova, dodatne opreme i Toyota ulja.

Vizija budućnosti Beyond Zero

Toyotina inicijativa Beyond Zero objedinjuje njihove težnje da budu vodeća kompanija, kako u elektrifikaciji, mobilnosti i zadovoljstvu kupaca, tako i po njihovom doprinosu društvu.

Naročito im je važan lični doprinos njihovih uposlenika, koji se svake godine uključuju u niz volonterskih akcija na polju ekologije, sigurnosti u saobraćaju i inkluzije.

Nastavljaju aktivnosti na obilježavanju Dana planete Zemlje. Redovno vode niz akcija pošumljavanja i sadnje drveća u što uključuju i najmlađe.

Jedan od njihovih rezultata je i obnova dječijeg parka u Tuzli uz podršku Expo Auto.

Edukacija lokalne zajednice o mjerama bezbjednosti je također njihova stalna akcija. Osim donacije sigurnosne opreme LD Auto u Bijeljini, najmlađi su učili o osnovama sigurnosti u saobraćaju.

Okončana je treća sezona besplatne hibridne škole koju organizira Auto Nuić u Mostaru. Isti projekt nastavljaju i ove godine.Ponosni su na niz finansijskih donacija lokalnim zdravstvenim ustanovama širom BiH.

Akcija Toyote i BIHAMK-a s ciljem zaštite djece

Poznata je Toyotina posvećenost sigurnosti cestovnog saobraćaja.

Tako su sva njihova vozila opremljena vrhunskim sigurnosnim sistemom Toyota Safety Sense 2, koji doprinosi zaštiti vozača, putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

Nažalost u BiH autosjedalicu u automobilu koristi manje od polovice roditelja, što je izuzetno opasno za sigurnost djeteta jer ga, u slučaju saobraćajne nesreće, ostavlja potpuno nezaštićenim.

Zato je Toyota BiH, uz podršku i saradnju BIHAMK-a, odlučila snažno podržati akciju da svako dijete ima maksimalnu zaštitu u automobilu i prvih 150 kupaca njihovog modela Yaris na poklon dobivaju certificiranu autosjedalicu za djecu težine do 13 kilograma.

Historijsko unapređenje poslovanja

Toyota početkom fiskalne godine (01.04.2023.) unapređuje model poslovanja na tržištu Bosne i Hercegovine. Kompanija Toyota BiH postaje uvoznik Toyota proizvoda za područje Bosne i Hercegovine.

Promjena modela poslovanja omogućila je da povećaju broj uposlenika. Trenutno su na 15 zaposlenih s ciljem daljeg razvoja. Svi mladi talenti ali i već formirani stručnjaci su dobrodošli u njihov tim.

U sklopu promjene modela poslovanja dalje razvijaju Contact Centar koji će se baviti direktnim kontaktom s kupcima te omogućiti još bolji i viši nivo usluge.