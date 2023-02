Red Bullova ekipa spremna za start nove sezone u MotoGP-u

MotoGP se vraća sutra, a predsezona će se početi u Maleziji. Neposredno pred početak sezone, Red Bull KTM Factory Racing je predstavio svoj vozački duo i boje koje će koristiti.

Za ekipu koja je nastala 2017. godine će voziti Bred Bajnder (Brad Binder) i Džek Miler (Jack Miller), dok će testni vozač biti legendarni Dani Pedrosa.

Dvadesetsedmogodišnji Bajnder vozi za ovu ekipu u MotoGP-u od 2020. godine, a član je Red Bulovog sistema još od 2015. godine.

Nadaju se rezultatom

On je upravo upisao i prvu pobjedu za ovu ekipu u Češkoj 2020. godine. 2022. godine je bio najbolje rangirani vozač od svih iz familije KTM-a. Zauzeo je 6. poziciju sa 188 osvojenih bodova. Iako je zauzeo tri puta drugo mjesto u prethodnoj sezoni, nijednom nije slavio, ali postoji šansa da će se to promijeniti ove sezone.

- Uzbuđen sam što ću se vratiti na stazu i početi ponovo, ovo je moja četvrta godina u ovoj klasi i osjećam se kako je ovo najbolja šansa da napravio sjajan rezultat. Spremni smo za da krenemo, pa idemo u Sepang i vidimo šta nam ti prvi dani donose – rekao je Južnoafrikanac.

Drugi vozač za Red Bulovu ekipu će biti Džek Miler. Njemu će ovo biti deveta sezona u najvećoj klasi. On će htjeti da postigne nešto što nikome nije do sad pošlo za rukom, a to je da ostvari pobjede sa 3 različita brenda, a za KTM-ove timove je već vozio u trećoj klasi po snazi motora. Australac je četiri puta slavio u svojoj karijeri, a 22 puta je bio na podijumu.

Kalendar kreće 24. marta

- Dobar je osjećaj ponovo se pridružiti KTM-u, sada sve počinje izgledati prilično stvarno.

Razmišljao sam dugo o ovom trenutku. Konačno vidim boje tima za 2023. i sebe u odijelu. Spreman sam za sezonu pred nama, nevjerovatno je vratiti se ovdje – rekao je Miler.

MotoGP kalendar za 2023. godinu počinje 24. marta u Portugalu, nakon dva predsezonska testiranja u Portugalu i Maleziji.