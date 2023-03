Zanimljiva promjena: Mladi sve više biraju ručni mjenjač

Automobili s ručnim mjenjačem dostigli su najniži tržišni udio u 2021. godini, čineći manje od 1 posto prodaje novih automobila, prema podacima J. D. Powera u SAS.



Otad je došlo do oporavka. Prodaja je porasla prošle godine na 1,2 posto, a sada automobili s ručnim mjenjačem čine 1,7 posto prodaje novih automobila.

To predstavlja porast od 12,2 posto od početka godine do danas. Sada, „Wall Street Journal“ izvještava da je to zato što sve više ljudi, posebno mladih, počinje namjerno tražiti automobile s ručnim mjenjačem, umjesto da ih kupuju samo jer su najjeftinija ili najštedljivija dostupna opcija.

Proizvođači automobila s ručnim mjenjačem iskoristili su ovo, pa se ponovo nudi sve više modela ove vrste.