Ferstapen poslije utrke krenuo u sukob sa gledaocima: Ako im se ne sviđam, neka idu kući

Maks Ferstapen (Verstappen), nakon što je slavio u Velikoj nagradi Majamija u kojoj je startao s devete pozicije i stigao do pobjede, krenuo je u obračun s gledaocima.

Dvostruki i aktuelni prvak Formule 1 jedini je od svih vozača na službenom predstavljanju dobio neprijateljsku reakciju publike, a za takav prijem je imao i objašnjenje.

- Normalno je da ne vole onoga koji pobjeđuje. To me uopće ne dotiče sve dok sam na vrhu, to je najvažnija stvar. Ja nosim trofej kući, a oni mogu ići svojim kućama i imati ugodnu večer - poručio je Nizozemac i nastavio.

- Neki ljudi vole biti u centru pozornosti, ja to ne volim. Preferiram pričati s inženjerima, staviti kacigu i voziti. Ono što su danas napravili, po meni nije bilo potrebno. Razumijem i sferu zabave, ali nadam se da nećemo imati takva predstavljanja svaki put jer imamo jako dugu sezonu - rekao je Ferstapen.

Ljubitelj službenog predstavljanja nije niti Džordž Rasel (George Russell), koji je također rekao kako ga je ceremonija omela u pripremi za utrku.