Ferstapen nezaustavljiv na "Katalunji", prate ga Sainc i Noris

Vozač Red Bull Racinga Maks Ferstapen (Max Verstappen) osvojio je pol poziciju pred Veliku nagradu Španije, sedmu trku sezone Formule 1.

Nizozemac je do najbolje startne pozicije stigao krugom od 1:12.272 minuta u trećem krugu kvalifikacija. To je bilo skoro pola sekunde prednosti u odnosu na Karlosa Sainca (Carlos Sainz) u Ferrariju. Za aktuelnog šampiona je to bila četvrta pol pozicija ove sezone, a 24. u karijeri.

Treće mjesto zauzeo je vozač McLarena Lando Noris, koji je zaslužan za najveće iznenađenje kvalifikacija na stazi „Katalunja“. Britanac se našao ispred Pjera Gaslija (Pierre Gasly) u bolidu Alpine, a Francuzu prijeti kazna zbog opasnog usporavanja Sainca u ranijem dijelu kvalifikacija.