Glumica u filmovima za odrasle se utrkivala se u automobilu od 450.000 eura

Grejsi je nastupila u utrci serije „GT World Challenge Australia“ u Audiju R8 LMS EVO II, čija je cijena 450.000 eura, a sve to pod sponzorstvom stranice za odrasle.

Australki je nekoliko poznanika predložilo da otvori račun na stranici za odrasle, što je ona i učinila. Istetovirala se i povećala grudi, a to joj je donijelo još veći broj fanova.

- Ulazak u pornografiju je najbolja odluka u mom životu. Vjerovali ili ne, moj otac zna sve i podržava me. U prosjeku zarađujem 2500 dolara dnevno i do 18.000 dolara sedmično. Zahvaljujući ovom novcu, za godinu danu ću zatvoriti hipoteku, koja me trebala opterećavati 30 godina – kazala je Grejsi o bitnoj odluci koja joj je pomogla da se vrati svojoj prvoj ljubavi.