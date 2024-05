Petnaesto izdanje Road Toura u BiH i nezaboravno iskustvo: Porsche pokazao raskoš svih talenata

Iz Štutgarta je za ovu priliku poslano šest automobila, a konvoj raznovrsnih Porsche modela napravio je "đir“ od Sarajeva do Mostara i nazad, a ovog puta bio je omogućen i dinamički test na pomoćnoj pisti u Mostaru.

Turneju smo počeli u Taycan Turbo Cross Turismu. To je bio jedan od najzanimljivijih automobila u konvoju jer se radi o električnom Porscheu koji može sve. Ima praktičnost, poboljšanu upotrebljivost, električnu mobilnost i terenske mogućnosti, a samo 2,8 sekundi mu treba do 100 km/h.

Isprobali smo sve što Porsche nudi, tako smo vozili okretnog Boxtera, električnog Taycana, hibridnog Cayennea, pa sve do 911 Turbo S i Cayenne Turbo S.

Nakon moćnog Taycana, uslijedio je pravi klasik – Porsche 911 Targa 4. Ovaj model prati inovativni automatski krovni sistem. Krov se otvara i zatvara za samo 19 sekundi. Ima 385 ks, a do 100 km/h je dovoljno samo 4,4 sekundi.

Zapravo je malo automobila koji to mogu, a posebno onih koji su uz to električni i sposobni za svakodnevnu upotrebu. Ovaj model ima 885 ks i bateriju od 105 kwh koja ima domet od 600 kilometara.

Fantastičan interijer koji vraća u 1960-te. Osim toga, ima vrhunski performans s 3,8 litarskim bokser motorom od 650 konjskih snaga, a ubrzanje traje svega 2,7 sekundi.

Prelazak u Luxury kategoriju

Za one koji vole vjetar u kosi idealan je Porsche 718 Boxster S. Boxter u S verziji ima 2,5 litarski motor od 350 ks i 420 Nm okretnog momenta u rasponu od 1.900 o/min do 4.500 o/min. Do 100 km/h ide za 4,2 sekunde.