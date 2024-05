Legendarni dizajner potvrdio: Preći će u drugi tim nakon što napusti Red Bull

- Osjećam se umorno u ovom trenutku, no vjerovatno ću kasnije nastaviti raditi rekao je Adrian.

On je bio na funkciji glavnog tehničkog direktora Red Bulla čak 19 godina. Smatra se jednim od najvećih F1 dizajnera u historiji ovog sporta.

Ferrari se ističe kao glavni tim koji bi mogao dovesti Njuija u svoje redove.

Luis Hamilton (Lewis) koji će iduće sezone voziti sa Ferrari je rekao da bi volio da Njui dođe u njihovu novu ekipu.

Adrian Njui nije zadovoljan jer postoje neki ljudi u Red Bullu koji pokušavaju javno umanjiti njegov utjecaj na veliki uspjeh tima

- Odluka da napustim Red Bull bila je veoma teška, no morao sam je donijeti iz više razloga. Red Bull je moja porodica. Nisam mogao ni pomisliti da će moja odluka biti tako velika vijest koja će se naći u svim medijima. To me je šokiralo - rekao je Njui.