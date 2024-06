Jake policijske snage na ulicama Sarajeva: Blokiran saobraćaj u brojnim ulicama, na ovoj lokaciji će voziti bolid Formule 1

Sinoć od ponoći, pa večeras do 20 sati saobraćaj je potpuno obustavljen na sljedećim saobraćajnicama: Maršala Tita – od raskrsnice ulica Hamze Hume – Alipašina do raskrsnice ulica Maršala Tita – Vrbanja; Zmaja od Bosne – od raskrsnice ulica Maršala Tita – Vrbanja do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne – Halida Kajtaza; Zmaja od Bosne – Halida Kajtaza do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne – Hamdije Čemerlića; Zmaja od Bosne – Hamdije Čemerlića do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne – Halida Kajtaza; Zmaja od Bosne – Halida Kajtaza do raskrsnice ulica Maršala Tita – Vrbanja; ulica Hiseta, od raskrsnice ulica Zmaja od Bosne – Vrbanja do raskrsnice ulica Hiseta – Kotromanića; ulica Halida Kajtaza – oba kolovoza; ulica Vrbanja, od ulice Kotromanića do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne – Hiseta; ulica Fra Anđela Zvizdovića – oba pravca; Valtera Perića, Vrazova, Đoke Mazalića, Turhanija, Hamida Dizdara, Dolina (od raskrsnice ulica Maršala Tita do raskrsnice s ulicom Augusta Brauna), Augusta Brauna, Kralja Tvrtka, Magribija, Franca Lehara, dio ulice prema ulazu u garažu u tržni centar u ulici Vrbanja, te dio ulice Roberta C. Frasurea.