Eksperiment otkrio koliko su današnji auti zapravo sigurni

Svi znamo da su moderni automobili neusporedivo sigurniji od onih prije 20, 30 godina. Strogi kriteriji crash testova tjeraju proizvođače da svaku novu generaciju automobila učine još čvršćom i izdržljivijom na sudare. No osim službenih Euro NCAP i sličnih testova diljem svijeta postoje i one neslužbeni koje rade razne institucije, tvrtke i pojedinci. Jedan od najimpresivnijih pronašli smo sada na YouTubeu.

Autor videa je CS Automotive Group, veliki malezijski trgovac raznih marka automobila. Video je vjerojatno snimljen da bi postao svojevrsna viralna reklama za kompaniju, jer firma prodaje Peugeot i VW, no s obzirom na to da je do sada skupio tek 30 tisuća pregleda to im nije uspjelo. Bez obzira na to video je fascinantan jer jako dobro pokazuje što se dogodi kada se automobil otkotrlja niz stjenovitu provaliju.

Glavni akteri u videu su Peugeot 3008 i Volkswagen Tiguan koje s pomoću viličara nagnu i prevrnu kako bi se bočno otkotrljali niz provaliju duboku nekoliko desetaka metara. S obzirom na to da nema detaljnog opisa u videu, možemo samo zaključiti po onome što je u njemu vidljivo. Peugeot je napravio šest punih okreta prije nego što se zaustavio na dnu, a Tiguan izvršio sedam i pol dok se kotrljao niz provaliju.



Zapanjujuće je koliko su dobro oba vozila zadržala svoj oblik nakon tako teške serije prevrtanja, što ukazuje i na to koliko su sigurni. Peugeotu su se čak i sva vrata mogla otvoriti bez ikakvih problema, dok je na Tiguanu za to trebalo malo više napora i fizičke snage.

Iako ovaj test ne bismo mogli nazvati potpuno "naučnim", ukazuje na dobru sigurnost oba automobila. Ako nema velikih deformacija putničke kabine, kao u ovom slučaju, putnici će i u ovako stravičnoj nesreći imati dovoljno prostora za preživljavanje. Naravno, pod uvjetom da su vezani.