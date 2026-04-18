Sjajan uspjeh takmičara iz BiH: Deset medalja na Evropskom ITF taekwondo prvenstvu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izvanredan uspjeh na završnici Evropskog ITF taekwondo prvenstva u Mariboru, osvojivši ukupno deset medalja u svim uzrasnim kategorijama pre-juniori, juniori i seniori.

Posljednji dan takmičenja bh. tim dodatno je obogatio uspjeh sa četiri nove medalje, potvrdivši kontinuitet kvalitetnih nastupa i snažnu konkurentnost na evropskoj sceni.

Posebno se istakao Mehmed Krupić, prošlogodišnji juniorski svjetski prvak, koji je ove godine nastupio u seniorskoj konkurenciji i osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 81 kg. Na putu do finala Krupić je savladao protivnike iz Poljske, Rusije i Ukrajine, pokazavši da već sada ravnopravno konkurira najboljim evropskim seniorima.

U kategoriji pre-juniorki srebrnu medalju osvojila je Una Živanić (-60 kg), potvrdivši kontinuitet dobrih rezultata nakon prošlogodišnje bronze.

Bronzane medalje u istoj kategoriji pripale su Esma Panjeta (-40 kg) i Nedžla Hamidović (+60 kg), kojima je ovo bilo prvo veliko međunarodno takmičenje i odmah su opravdale ukazano povjerenje.

U prethodnim danima prvenstva srebrne medalje osvojili su i Lamija Šabivić, Dženana Bilić i Damjan Jerinić, dok su bronzane medalje osvojili Danina Durić, Melina Ružnić i Ivana Ilić.

Ukupno deset osvojenih medalja predstavlja veliki uspjeh i potvrdu kvaliteta bh. taekwon-do reprezentacije, ali i obavezu za daljnji razvoj ovog sporta. Ovi rezultati dodatno naglašavaju značaj ulaganja u sportsku infrastrukturu i rad sa mladima, kao ključne faktore za zdravije i sigurnije društvo.

Ovogodišnje evropsko taekwon-do prvenstvo koje se održava od 12. do 19. aprila u Mariboru okupilo je rekordnih 966 takmičara iz 32 države, sa ukupno 1.453 prijave, što jasno govori o snazi konkurencije i težini ostvarenog uspjeha bh. sportista.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovom prilikom zahvaljuje svim institucijama nadležnim za sport od lokalnog do državnog nivoa i partnerima koji su na bilo koji način podržali odlazak na prvenstvo, naglašavajući da su sportisti svojim rezultatima u potpunosti opravdali ukazano povjerenje, saopćeno je iz ITF Taekwon-do Federacije BiH.