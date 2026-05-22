Fjuri i Džošua konačno idu jedan na drugog: Hern otkrio mjesec velikog spektakla

Tajson Fjuri i Entoni Džošua godinama se čekaju u istom ringu, a prema riječima Edija Herna, njihov veliki britanski obračun trebao bi se dogoditi u novembru.

Hern tvrdi da se od početka govorilo o tom terminu i da očekuje da borba bude održana ove godine, iako konačni datum i lokacija još nisu potvrđeni.

Mjesto spektakla zavisit će od odluke Turkija Alalšiha, ali Hern smatra da bi Velika Britanija imala najviše smisla.

Džošua bi prije Fjurija trebao boksati protiv Kristijana Prenge 25. jula u Rijadu, a spominje se i mogući duel s Deontejom Vajlderom.

S druge strane, Fjurijev promotor Frenk Voren poručio je da “Kralj Cigana” želi još jednu borbu prije sudara s Džošuom, kako ne bi zarđao do novembra.

Kao mogući termin za Fjurijev povratak spominje se august, ali Voren je odbacio priče da bi protivnik mogao biti Endi Ruiz Džunior.