Video / Mekgregor pokazao snimak s treninga, navijači odmah uočili veliki problem

Konor Mekgregor trebao bi se vratiti u oktagon na UFC 329 u julu, gotovo pet godina nakon posljednje borbe.

Bivši dvostruki prvak oporavljao se od teške povrede noge iz trećeg meča s Dastinom Poarijeom, a raniji pokušaj povratka 2024. godine propao je zbog problema s nožnim prstom.

Irac je ranije ove godine na društvenim mrežama najavio novi duel s Maksom Holovejem, kojeg je savladao prije 13 godina.

Ipak, snimci s treninga zabrinuli su dio navijača, koji tvrde da Mekgregor djeluje ukočeno, sporo i daleko od verzije borca koja je nekada nokautirala Žozea Alda.