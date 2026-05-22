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POVRATAK POD LUPOM

Video / Mekgregor pokazao snimak s treninga, navijači odmah uočili veliki problem

Konor Mekgregor se sprema za povratak u UFC protiv Maksa Holoveja, ali reakcije na njegovu formu nisu ohrabrujuće

E. G.

22.5.2026

Konor Mekgregor trebao bi se vratiti u oktagon na UFC 329 u julu, gotovo pet godina nakon posljednje borbe. 

Bivši dvostruki prvak oporavljao se od teške povrede noge iz trećeg meča s Dastinom Poarijeom, a raniji pokušaj povratka 2024. godine propao je zbog problema s nožnim prstom.

Irac je ranije ove godine na društvenim mrežama najavio novi duel s Maksom Holovejem, kojeg je savladao prije 13 godina. 

Ipak, snimci s treninga zabrinuli su dio navijača, koji tvrde da Mekgregor djeluje ukočeno, sporo i daleko od verzije borca koja je nekada nokautirala Žozea Alda.

Britanski UFC borac Arnold Alen ranije je poručio da se Mekgregor ne bi trebao vraćati jer je već zaradio novac i ostvario sve što je mogao.

Navijači sada spekulišu da bi povratak mogao imati i druge motive, dok se već spominje da bi, ako prođe Holoveja bez problema, naredni veliki izazov mogao biti aktuelni prvak srednje kategorije Hamzat Čimajev.

# UFC
# CONOR MCGREGOR
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