Nevjerovatno šta je uradio bivši UFC borac: Stošić prihvatio borbu uprkos skandalu

Jedan od glavnih mečeva FNC 31 priredbe u Beogradu donosi okršaj Darka Stošića i Grega Hardija Džuniora, bivšeg UFC borca i nekadašnje NFL zvijezde.

Najviše pažnje pred događaj izazvalo je službeno vaganje, na kojem je Amerikanac imao čak 132 kilograma. Time je premašio limit teške kategorije za gotovo 12 kilograma, jer je dozvoljena granica 120,2 kilograma.

Iako je napravio veliki prekršaj na vagi, borba neće biti otkazana. Hardija sada očekuju finansijske kazne, dok je Stošić prihvatio da uđe u kavez protiv znatno težeg protivnika.

Njihov duel već se smatra jednim od najzanimljivijih na kompletnoj FNC priredbi u Beogradu.

Hardi je prije MMA karijere šest sezona igrao u NFL-u, a kasnije je preko Dana Vajt Kontender Serije stigao do UFC-a. U najpoznatijoj svjetskoj organizaciji ostvario je četiri pobjede, pet poraza i jedan meč bez rezultata, a borio se protiv imena poput Sergeja Spivaka, Taj Tuivase i Aleksandra Volkova.

Stošić u ovaj duel ulazi nakon pobjede nokautom protiv Olija Tompsona na FNC 27 događaju.