Uznemirujuće / Četvorica napala i pucala u FNC borca, a on ostao na nogama uprkos ranjavanju

Aleksandar Drabinca, poznati FNC teškaš, napadnut je u petak u jednom restoranu u Ljubljani od strane četvorice nepoznatih muškaraca.

Prema dostupnim snimcima nadzorne kamere, došlo je do verbalnog sukoba koji je brzo prerastao u fizički obračun. Borac je u početku uspio uzvratiti udarcima i odbiti napadače sa terase. U jednom trenutku situacija eskalira i napadači koriste vatreno oružje.

Jedan od napadača ispalio je nekoliko hitaca prema Drabinci, a najmanje dva metka pogodila su ga u nogu. Uprkos ranjavanju, borac nije odmah bio neutralisan i nastavio je da se kreće i uzvraća. Napadači su potom nastavili napad bacanjem predmeta i pokušajem da ga savladaju brojčano. Snimci prikazuju hаotičnu scenu u kojoj se borba premješta između terase i unutrašnjosti objekta.

Drabinca je, i pored teških okolnosti, uspio ponovo ući u sukob i potisnuti napadače nazad. Nakon incidenta napadači su ostali na terasi, dok se situacija smirivala, a borac se povukao u objekat. Motiv napada još uvijek nije zvanično poznat, kao ni tačno stanje njegovih povreda nakon događaja. Drabinca je inače visok 201 centimetar i težak oko 120 kilograma, a u profesionalnoj MMA karijeri ima četiri pobjede iz isto toliko mečeva.