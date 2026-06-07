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LJUBLJANA

Uznemirujuće / Četvorica napala i pucala u FNC borca, a on ostao na nogama uprkos ranjavanju

Najmanje dva metka pogodila su ga u nogu

Pucali na FNC borca. FOTO: Screenshot

B. P.

7.6.2026

Aleksandar Drabinca, poznati FNC teškaš, napadnut je u petak u jednom restoranu u Ljubljani od strane četvorice nepoznatih muškaraca. 

Prema dostupnim snimcima nadzorne kamere, došlo je do verbalnog sukoba koji je brzo prerastao u fizički obračun. Borac je u početku uspio uzvratiti udarcima i odbiti napadače sa terase. U jednom trenutku situacija eskalira i napadači koriste vatreno oružje.

Jedan od napadača ispalio je nekoliko hitaca prema Drabinci, a najmanje dva metka pogodila su ga u nogu. Uprkos ranjavanju, borac nije odmah bio neutralisan i nastavio je da se kreće i uzvraća. Napadači su potom nastavili napad bacanjem predmeta i pokušajem da ga savladaju brojčano. Snimci prikazuju hаotičnu scenu u kojoj se borba premješta između terase i unutrašnjosti objekta.

Drabinca je, i pored teških okolnosti, uspio ponovo ući u sukob i potisnuti napadače nazad. Nakon incidenta napadači su ostali na terasi, dok se situacija smirivala, a borac se povukao u objekat. Motiv napada još uvijek nije zvanično poznat, kao ni tačno stanje njegovih povreda nakon događaja. Drabinca je inače visok 201 centimetar i težak oko 120 kilograma, a u profesionalnoj MMA karijeri ima četiri pobjede iz isto toliko mečeva.

# FNC
# ALEKSANDAR DRABINCA
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