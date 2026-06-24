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ATLANTA

UFC legenda divljala na aerodromu, poručila policiji: "Ako me želite uhapsiti, samo naprijed", pa završila iza rešetaka

Optužen za narušavanje javnog reda i mira u pijanom stanju

UFC legenda divljala na aerodromu. FOTO: X

B. P.

24.6.2026

Bivša zvijezda UFC-a, Dastin Poarije (Dustin Poirier), uhapšen je na aerodromu u Atlanti nakon agresivnog sukoba sa zvaničnicima i osobljem avio-kompanije, nakon što mu je zabranjeno ukrcavanje na let.

Policijski službenici u Atlanti reagovali su u nedjelju oko 16:50 sati nakon prijava o sukobu na gejtu D36. Osoblje kompanije "Delta" odbilo je pustiti pijanog putnika u avion, nakon čega je Poarije, vidno rastrojen, počeo urlati i vrijeđati radnike. Policajac koji je prvi stigao na lice mjesta prepoznao je slavnog borca iz njegove bogate sportske karijere te je odmah zatražio pojačanje zbog Poarijeovog ratobornog ponašanja.

Ako me želite uhapsiti, samo naprijed!

Prema navodima policije, Poarije se ponašao izuzetno agresivno prema patroli koja je stigla, uz česte verbalne ispade. U jednom trenutku je zauzeo borbeni stav i drsko poručio policajcima: "Ako me želite uhapsiti, samo naprijed", što je zabilježeno i na policijskim kamerama.

Nakon te izjave, policajci su ga lišili slobode bez daljnjih incidenata. Nadležni su potom prevezli Poarijea u zatvor okruga Klejton (Clayton County Jail), gdje je zvanično optužen za narušavanje javnog reda i mira u pijanom stanju (public intoxication).

Poarije se u ponedjeljak prvi put pojavio pred sudom okruga Klejton, nakon čega je pušten na slobodu uz kauciju.

# UFC
# ATLANTA
# DUSTIN POIRIER
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