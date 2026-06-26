Srbija dobila još jedno ime u najjačoj svjetskoj promociji

Marina Spasić potpisala je ugovor s UFC-om i tako postala novo veliko ime iz regiona u najjačoj svjetskoj MMA promociji. Vijest dolazi nedugo nakon što je ugovor dobio i Miloš Janičić, pa se srbijanski borci sve snažnije probijaju na najveću scenu.

Spasić, koja u profesionalnoj karijeri ima omjer 7-1, već je uvrštena u UFC roster, a vijest je i sama potvrdila objavom na Instagramu. Uz fotografiju je kratko poručila: “Susret sa snovima”.

Očekuje se da bi, kao i Janičić, mogla debitovati na UFC Fajt najt događaju u Beogradskoj areni. Klub “Car Dušan silni” tako bi na toj priredbi mogao imati čak pet boraca, jer su tu još Aleksandar Rakić, Duško Todorović i Vlasto Čepo.