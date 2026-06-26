Hamzat Čimajev stigao u Sarajevo, objavio fotografiju iz teretane

Hamzat Čimajev, jedan od najboljih svjetskih MMA boraca, boravi u Sarajevu. Ovaj čečenski borac je objavio fotografiju iz jedne od sarajevskih teretana, a tačan razlog njegovog dolaska nije poznat.

Čimajev je svjetsku slavu stekao prije šest godina kada je u samo deset dana ostvario dvije UFC pobjede. Važi za borca koji borbe završava na samom početku.

Ovaj bivši šampion UFC srednje kategorije poznat je po krilatici "Smesh", odnosno njegovim stilom da do kraja dominira proptivnikom.

Ovaj slavni borac trenutno nastupa za Ujedinjene Arapske Emirate.

Na Instagramu ga prati 13 miliona ljudi, a velilku popularnost uživa i u BiH.