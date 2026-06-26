Svjetska bokserska elita traži pomoć bosanskog teškaša: Sanel Hasanović u kampovima Murata Gassieva i Anthonyja Joshue

Dok se bokserski svijet priprema za nove spektakle u teškoj kategoriji (heavyweight), u samom centru zbivanja nalazi se sjajni bosanskohercegovački borac Sanel Hasanović.

Bh. teškaš trenutno boravi na elitnim pripremama i sparira s nekim od najvećih imena u historiji ovog sporta, što je još jedno velikom priznanje za njegov kvalitet, rad i nevjerovatan potencijal.

Hasanović se trenutno nalazi u trening kampu proslavljenog Murata Gassieva, koji se sprema za svoj naredni veliki meč protiv Tonyja Yoke. O kakvoj se bokserskoj veličini radi, najbolje oslikava podatak da je Gassiev u dosadašnjoj karijeri ostvario impresivne 33 pobjede, od čega čak 26 nokautom. Trenutno važi za prvog borca Rusije u teškoj kategoriji i zauzima fantastično peto mjesto na svjetskoj rang listi. Za našeg Hasanovića, rad i razmjena udaraca s borcem takvog kalibra predstavlja ogromno iskustvo i dokaz da ravnopravno pripada samom svjetskom vrhu.

Međutim, ovdje se tek otvara nova priča za bh. teškaša. Odmah po završetku priprema s Gassievom, Hasanović pakuje kofere i putuje u Dubai, gdje ga čeka poziv koji dobijaju samo rijetki i odabrani. Bh. borac se priključuje zvaničnom kampu bivšeg svjetskog prvaka, legendarnog Anthonyja Joshue.

Britanac se priprema za megdan u Rijadu protiv Kristiana Prenge (koji u karijeri ima 20 pobjeda), a nakon što je u svom prethodnom meču brutalnim nokautom ugasio ambicije Jakea Paula. Da bi se maksimalno spremio za novi trijumf, Joshua je u svoj tim ponovo pozvao provjerenog i čvrstog sparing partnera – Sanela Hasanovića.

Za našeg borca ovo je izuzetno velika čast i privilegija, ali nikako slučajnost. Hasanoviću ovo nije prvi put da dijeli ring s velikanima poput Joshue ili neporaženog i apsolutnog prvaka Oleksandra Usyka. Svjetski šampioni u njemu vide borca koji posjeduje idealne predispozicije, snagu i tehniku da ih natjera na maksimum tokom priprema.

Sanel Hasanović je do sada u svojoj profesionalnoj karijeri nanizao devet pobjeda, a uz ovakav tempo, rad s najboljima na planeti i vanserijsko iskustvo koje skuplja po svjetskim metropolama, nema sumnje da ovog bosanskohercegovačkog teškaša čeka blistava budućnost i juriš ka samom vrhu svjetskog boksa.