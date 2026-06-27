Taekwondo klub Iskra briljirao na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu

Taekwondo klub Iskra iz Hadžića briljirao na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu.

Takmičari Taekwondo kluba Iskra iz Hadžića ostvarili su izvanredne rezultate na Balkanskom prvenstvu, održanom od 25. do 26. juna 2026. godine u Zrenjaninu, nastupajući u sastavu nacionalnog tima Bosne i Hercegovine.

Veliki uspjeh

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto u ukupnom plasmanu nacionalnih timova. Drugo mjesto pripalo je reprezentaciji Rumunije, dok je trećeplasirana bila reprezentacija Moldavije.

Titulu viceprvaka Balkana iz kluba Iskra osvojili su:

Ismail Bjelić

Ajlan Mulić

Sumejja Hamzić

Hanna Falić

Hana Begić

Arslan Tufo

Bronzane medalje osvojili su:

Sarah Mujan

Emina Holjan

Irma Kustura

Uma Musović

Ilda Mehmedović

Ovim rezultatima takmičari Taekwondo kluba Iskra dali su značajan doprinos osvajanju prvog mjesta reprezentacije Bosne i Hercegovine u ukupnom plasmanu Balkanskog prvenstva.

Izuzetno zadovoljni

Iz Taekwondo kluba Iskra ističu da su izuzetno zadovoljni ostvarenim rezultatima, koji predstavljaju potvrdu kvalitetnog i predanog rada takmičara i trenera.

Posebnu zahvalnost uputili su Taekwondo savezu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je sufinansirao iznos od 50% kotizacija za takmičare, kao i Općini Hadžići, koja je učestvovala u sufinansiranju dijela troškova takmičara s područja općine.

Ostvareni uspjesi još jednom potvrđuju kvalitet rada Taekwondo kluba Iskra, a osvojene medalje predstavljaju veliki ponos za klub, i Bosnu i Hercegovinu.