Taekwondo klub Iskra briljirao na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu

Taekwondo klub Iskra iz Hadžića briljirao na Balkanskom prvenstvu u Zrenjaninu.
Takmičari Taekwondo kluba Iskra iz Hadžića ostvarili su izvanredne rezultate na Balkanskom prvenstvu, održanom od 25. do 26. juna 2026. godine u Zrenjaninu, nastupajući u sastavu nacionalnog tima Bosne i Hercegovine.
Veliki uspjeh
Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliki uspjeh osvojivši prvo mjesto u ukupnom plasmanu nacionalnih timova. Drugo mjesto pripalo je reprezentaciji Rumunije, dok je trećeplasirana bila reprezentacija Moldavije.
Titulu viceprvaka Balkana iz kluba Iskra osvojili su:
Ismail Bjelić
Ajlan Mulić
Sumejja Hamzić
Hanna Falić
Hana Begić
Arslan Tufo
Bronzane medalje osvojili su:
Sarah Mujan
Emina Holjan
Irma Kustura
Uma Musović
Ilda Mehmedović
Ovim rezultatima takmičari Taekwondo kluba Iskra dali su značajan doprinos osvajanju prvog mjesta reprezentacije Bosne i Hercegovine u ukupnom plasmanu Balkanskog prvenstva.
Izuzetno zadovoljni
Iz Taekwondo kluba Iskra ističu da su izuzetno zadovoljni ostvarenim rezultatima, koji predstavljaju potvrdu kvalitetnog i predanog rada takmičara i trenera.
Posebnu zahvalnost uputili su Taekwondo savezu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je sufinansirao iznos od 50% kotizacija za takmičare, kao i Općini Hadžići, koja je učestvovala u sufinansiranju dijela troškova takmičara s područja općine.
Ostvareni uspjesi još jednom potvrđuju kvalitet rada Taekwondo kluba Iskra, a osvojene medalje predstavljaju veliki ponos za klub, i Bosnu i Hercegovinu.