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TAEKWONDO NADA

Mlada sportistkinja niže državne i evropske uspjehe: Tinejdžerka Sara Dautović iz Sarajeva osvaja Evropu

Pet godina treninga donijelo niz velikih rezultata

Dautović: Počela kroz samoodbranu, danas niže medalje. Ustupljena fotografija

Piše: Irmela Šabanović

27.6.2026

Jedanaestogodišnja Sara Dautović već pet godina trenira taekwondo, a njen sportski put počeo je sasvim slučajno kroz kurs samoodbrane u školi koji je organizovao klub Alfa. Od tada, kako kaže za “Dnevni avaz”, naporan rad i posvećenost doveli su je do niza značajnih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Evropski nastup

Ove sezone Sara je ostvarila impresivne uspjehe, osvojila je prvo mjesto na Sarajevo Openu, gdje je proglašena i najboljom mlađom kadetkinjom turnira, zatim drugo mjesto u Federaciji, kao i bronzanu medalju na Evropskom klupskom prvenstvu. Iza tih rezultata stoje godine treninga, discipline i podrške trenera.

- Prvo mjesto na Sarajevo Openu i proglašenje za najboljeg mlađeg kadeta mi je mnogo značilo, to je bila nagrada za moj trud i velika motivacija za dalje. Pripremili su me moji treneri, koji su mi najveća podrška. Mnogo jakih treninga i upornost donijeli su i rezultate - kazala je Dautović za “Dnevni avaz”.

Dautović: Od školske sale do evropske bronze. Ustupljena fotografija

Nakon toga uslijedila su veća takmičenja i veći pritisak, posebno zbog očekivanja koja nosi titula državnog prvaka.

- Najveći izazov je bio opravdati očekivanja koje je sa sobom nosila titula državnog prvaka - kazala je ona.

Veliku ulogu u njenom napretku imaju treneri Belmin, Ismir, Armin i Dino, koje ističe kao najveću podršku. Na evropskom klupskom prvenstvu osvojila je bronzanu medalju i stekla važno međunarodno iskustvo.

- Bila sam sretna što sam zahvaljujući mojim trenerima imala priliku da se borim na tako velikom takmičenju, i što sam sebe i svoj klub predstavila u najboljem svjetlu.

Dautović: Briljira na domaćoj i evropskoj sceni. Ustupljena fotografija

Sportska motivacija

Bronzana medalja za nju predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada, treninga i odricanja.

- Bronzana medalja s Evropskog klupskog prvenstva mi mnogo znači, jer je nagrada za sve dosadašnje treninge, uspone, padove - rekla je Dautović za “Dnevni avaz”.

Budući ciljevi

Sara nastavlja s treninzima i ima jasnu želju da nastavi nizati dobre rezultate.

- Velika je motivacija, te se nadam da ću zajedno s trenerima ostvariti još mnogo dobrih rezultata.

Njena priča pokazuje kako se iz školskog kursa, uz trud i posvećenost, može izgraditi sportski put koji vodi do evropskog postolja.

# TAEKWONDO
# SARA DAUTOVIĆ
# EVROPSKI USPJEH
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