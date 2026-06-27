Mlada sportistkinja niže državne i evropske uspjehe: Tinejdžerka Sara Dautović iz Sarajeva osvaja Evropu

Jedanaestogodišnja Sara Dautović već pet godina trenira taekwondo, a njen sportski put počeo je sasvim slučajno kroz kurs samoodbrane u školi koji je organizovao klub Alfa. Od tada, kako kaže za “Dnevni avaz”, naporan rad i posvećenost doveli su je do niza značajnih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Evropski nastup

Ove sezone Sara je ostvarila impresivne uspjehe, osvojila je prvo mjesto na Sarajevo Openu, gdje je proglašena i najboljom mlađom kadetkinjom turnira, zatim drugo mjesto u Federaciji, kao i bronzanu medalju na Evropskom klupskom prvenstvu. Iza tih rezultata stoje godine treninga, discipline i podrške trenera.

- Prvo mjesto na Sarajevo Openu i proglašenje za najboljeg mlađeg kadeta mi je mnogo značilo, to je bila nagrada za moj trud i velika motivacija za dalje. Pripremili su me moji treneri, koji su mi najveća podrška. Mnogo jakih treninga i upornost donijeli su i rezultate - kazala je Dautović za “Dnevni avaz”.