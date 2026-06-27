Oleksandr Usik šokirao bokserski svijet odricanjem od pojaseva

Oleksandr Usik je šokirao bokserski svijet nakon što je objavio da se odriče svojih WBC, WBA i IBF pojaseva u teškoj kategoriji uoči onoga što je nazvao svojim "posljednjim plesom".

Neporaženi ukrajinski prvak potvrdio je odluku u petak, pojašnjavajući da se ne povlači iz boksa. Umjesto toga, 39-godišnjak želi još jednu posljednju borbu prije nego što završi svoju legendarnu karijeru.

Ovaj potez odmah mijenja tešku kategoriju, omogućavajući pojavu novih prvaka, a istovremeno daje Usiku slobodu da izabere svoju oproštajnu borbu bez obavezne odbrane titule.

Nakon što je dominirao i u kruzer i u teškoj kategoriji, Usik ostavlja iza sebe jedan od najvećih šampionskih nizova u modernom boksu, dok fanovi sada čekaju da saznaju ko će se suočiti s njim u njegovom posljednjem nastupu.

Oleksandr Usik je podijelio objavu u videu objavljenom na mrežama, objašnjavajući zašto je odlučio odustati od WBC, WBA i IBF titula u teškoj kategoriji.

- Danas je petak, vrijeme je prekrasno i dobar je dan da kažem da želim osloboditi sve pojaseve koje trenutno držim. Želim ih učiniti dostupnim kako bi momci koji ih žele i koji su sljedeći u redu mogli da se bore za njih. Prijatelji, napuštam pojaseve, ali ne i sport, jer još uvijek imam svoj posljednji ples. Želim da se zahvalim svima. Imam veliko poštovanje prema svim organizacijama. Biće još toga! - rekao je ukrajinski bokser.

Očekivalo se da će Usik braniti svoje titule u teškoj kategoriji protiv izazivača Agita Kabajela, ali odricanje od pojaseva uklanja te obaveze, omogućavajući mu da se u potpunosti fokusira na svoju posljednju borbu.