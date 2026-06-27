Bosna i Hercegovina treći put prvak Balkana u taekwondou

Nacionalni tim Bosne i Hercegovine učestvovao je na Balkanskom prvenstvu, od 25. do 26. juna u Zrenjaninu, ostvarili su još jedan izvanredan uspjeh. Treći put su proglašeni balkanskim prvakom u taekwondou.

- Naši reprezentativci i reprezentativke pokazali su vrhunsku pripremljenost, kvalitet i timski duh te ostvarili ekipne plasmane po uzrasnim kategorijama - navodi se.

U kategoriji Baby/Children I/Children II pobjednik je Nacionalni tim Bosne i Hercegovine, drugi je Taekwondo Fitness (Bugarska), a treće mjesto je pripalo Nacionalnom timu Moldavije.

Nacionalni tim Bosne i Hercegovine zabilježio je prvo mjesto i u kategoriji kadeti/kadetkinje tog prvenstva. Drugi je Nacionalni tim Rumunije, a treći Nacionalni tim Moldavije.

U kategoriji juniori/juniorke pobjednik je Nacionalni tim Rumunije, dok je Nacionalni tim Bosne i Hercegovine ostvario drugo mjesto, a treći je SC Phoenix (Bugarska). Nacionalni tim Albanije najbolji je bio u kategoriji seniori/seniorke, drugi je Nacionalni tim Rumunije. Treće mjesto u toj kategoriji pripalo je Nacionalnom timu Bosne i Hercegovine.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je značajan uspjeh osvojivši prvo mjesto u ukupnom plasmanu nacionalnih timova. Drugo mjesto pripalo je reprezentaciji Rumunije, dok je trećeplasirana reprezentacija Moldavije.

Tim rezultatom Bosna i Hercegovina je potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata i dominaciju na Balkanu, osvojivši naslov ukupnog pobjednika Balkanskog prvenstva treći put. Taekwondo savez Federacije Bosne i Hercegovine je sufinansirao 50 posto kotizacija. Čestitamo takmičarima, trenerima, klubovima i članovima stručnog štaba izuzetan uspjeh i dostojanstveno predstavljanje Bosne i Hercegovine na međunarodnom sportskom događaju, saopćeno je iz Press službe TKDS FBiH.