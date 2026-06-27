Šara Magomedov nakon ratničke borbe savladao Pereiru jednoglasnom odlukom

Sudar između Šare Magomedova (Shara Magomedov) i Mišela Pereire (Michel Pereira) opravdao je epitet jedne od najzanimljivijih borbi, a u kavezu je na kraju slavio neustrašivi dagestanski borac jednoglasnom sudijskom odlukom nakon tri runde žestokog rata.

Meč je počeo zastrašujuće po popularnog jednookog Dagestanca. Pereira je plasirao munjevit stražnji direkt koji je doslovno probio blok Magomedova i srušio ga na pod kaveza. Ipak, "Bullet" je pokazao nadljudsku izdržljivost, preživio žestoku kanonadu u parteru, a pred kraj runde čak uspio preokrenuti poziciju i uzvratiti udarce.

U nastavku borbe presudio je kardio i konstantan pritisak Magomedova. Druga runda u potpunosti je pripala Šari koji je pametnim nožnim tehnikama pogađao inertnog Brazilca.

Odlučujuća dionica donijela je dramu. Nakon kraće pauze zbog neopreznog uboda u oko od strane Magomedova, Pereira je krenuo na sve ili ništa i opasno ugrozio Dagestanca uz ogradu. Ipak, Šara je zadržao smirenost, uzvratio sjajnom bokserskom sekvencom od koje je Brazilac zateturao i na kraju zasluženo odnio veliku pobjedu.