Elvir Šendro želi nastaviti impresivan niz protiv Brazilca na spektaklu u Štutgartu

Sjajni bosanskohercegovački bokser Elvir Šendro uskoro se vraća u ring, a pred njim je novi veliki izazov i meč koji će privući ogromnu pažnju domaće javnosti.

Mostarac će ukrstiti rukvavice protiv Brazilca Lučijana Falkaa (Luciano Falcao).

Ovaj bokserski spektakl bit će održan u Štutgartu, u Porše areni (Porsche Arena), i to u okviru vrhunskog događaja na kojem će se održati zvanični oproštajni meč legendarne bh. borac Adnana Ćatića.

Šendro u ovaj meč ulazi sa zaista zastrašujućom statistikom. U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri ostvario je impresivnih 17 pobjeda iz isto toliko mečeva, a sve pobjede je ostvario nokautom.

S druge strane, njegov protivnik iz Južne Amerike iza sebe ima 13 profesionalnih mečeva u kojima je ubilježio omjer od 11 pobjeda i dva poraza. Ono što je posebno zanimljivo za Falkaa jeste podatak da je sve svoje pobjede ostvario na domaćem tlu u Brazilu, dok je u svom prvom meču van granica domovine doživio poraz.

Brazilac se trenutno nalazi u nezavidnom nizu od dva uzastopna poraza, što ga čini dodatno opasnim jer u Njemačku sigurno ne stiže s bijelom zastavom, već s ogromnim motivom da prekine crnu seriju i pokvari savršen skor našem borcu. Ipak, Šendro je u naletu karijere i u Štutgartu želi potvrditi da je spreman za same svjetske vrhove.