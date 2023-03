Zbog vakcinisanja: UFC borac laktom udario medicinsku sestru

- Iskaznica je bila popunjena, a on je pokušao otići s tom potvrdom prije nego primi vakcinu. U tom trenutku, medicinska sestra dobila je udarac laktom, rekao je Marko Mota (Marco Mota) u saopštenju za policiju.

Medicinskoj sestri nije trebala liječnička pomoć, ali je izjavila kako su joj usne natekle zbog Kostinog udarca laktom.

UFC-ov borac ima drukčiju stranu priče.

- On je rekao kako je primio vakcinu, ali ga nisu puštali da otiđe s potvrdom. Sve to mu je prouzročilo stres, uzeo je svoju iskaznicu i otišao je. U tom trenutku, medicinska sestra zgrabila ga je za ruku, a on se istrgnuo i otišao, rekao je stražar Marko Mota.

Kako će ovaj slučaj završiti i hoće li Kosta morati izlaziti pred sud, saznat ćemo narednih dana.