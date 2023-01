Prvi čovjek UFC-a udario suprugu za Novu godinu: Isplivao šokantan snimak iz noćnog kluba

View this post on Instagram

- Moja supruga i ja smo bili napolju u novogodišnjoj noći i, nažalost, to se dogodilo. Ja sam jedan od momaka, a čuli ste me dosta puta kako to izgovaram, koji se zalaže da na žene ne smije da se diže ruka, a sada evo pričam o tome. Mi smo u braku skoro 30 godina, znamo se od svoje 12 i očigledno je da smo prošli kroz neka sr*** zajedno. Imamo troje djece i ovo je jedna od situacija koje su užasne. Sramota me je i trenutno smo više zabrinuti o djeci - rekao je Vajt i dodao:

- Trenutno smo fokusirani na porodicu. Ljudi će imati mišljenje o ovome i većina će biti tačna. Pogotovo u mom slučaju. Nikad ne smiješ da dižeš ruku na ženu. Moja žena i ja se volimo, dugo smo zajedno. Ovo je samo jedna od nesrećnih situacija.

Očevici koji su bili u tom noćnom klubu ističu da su Vajt i njegova žena bili pijani prije fizičkog obračuna koji se dogodio. Incident je trajao manje od jedne minute, a supružnici su se brzo pomirili i ostali na odmoru.

Također, Vajt je sam priznao da je bilo definitivno puno alkohola u "njihovom društvu", kao i da to nije nikakvo opravdanje, dok se i sama En oglasila posebnom izjavom za TZM i potvrdila je suprugove riječi.