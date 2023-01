Nganu čeka Fjurija, mnogima se ne sviđa ta zamisao

Frensis Nganu (Francis Ngannou) je napustio UFC u trenutku kada je bio prvak, a njegov sljedeći potez još je uvijek nepoznanica. Dugo se govorilo o borbi protiv Džona Džonsa (Jona Jonesa), ali Fransisovim odlaskom iz UFC-a otklonile su se sve šanse da ovaj meč ikad gledamo.

Nganu je već odavno počeo govoriti o prelasku u boks i meču protiv Tajsona Fjurija (Tyson Fury), no to nije bilo izgledno jer je u to vrijeme još bio pod ugovorom s UFC-om. Sada kada je slobodan od ikakvih ugovora šansa za ovaj meč se drastično povećala.

- Mislim da ću se boriti s Fjurijem. Možemo se boriti u telefonskoj govornici ili na krovu zgrade, no ta borba će se dogoditi. Očito je da se on neće takmičiti u MMA-u, to se neće dogoditi. Bio bi ubijen, rekao je Nganu o borbi s Fjurijem.

Ipak, postoje oni koji savjetuju Nganua da se ne upušta u tu borbu. Bivši svjetski prvak Tenu Belju (Tony Bellew) je savjetovao Nganua da se drži podalje od boksa.

- To je ogromna sramota. On neće preživjeti u bokserskom ringu protiv bilo koga ko ima neke kvalitete. On je najbolji MMA teškaš u svijetu trenutno i trebao bi se držati svoje discipline, poručio je Belju.