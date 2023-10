Oglasio se Nganu: Borci u UFC-u nemaju ni zdravstveno osiguranje

Frensis Nganu (Francis Ngannou) je u trenutku dok je bio aktivan prvak napustio UFC, a od tog trenutka je glavna tema.

Po prvi put nakon napuštanja UFC-a Nganu se oglasio, a bilo je to sinoć u emisiji ‘‘The MMA Hour‘‘. Nganu je otkrio šta je tražio tokom pregovora i da nije bila riječ isključivo o novcu.

- Tražio sam puno stvari, naravno nisam očekivao da ću sve dobiti. Očekivao sam da će ispuniti barem jednu ili dvije stvari. Ono što sam tražio jest pravo na sponzore, ono za što smo zakinuti. Dalje sam tražio zdravstveno osiguranje, nisu mi to dali. Tražio sam advokata koji bi zastupao borce, ništa od toga nisam dobio. Htio sam im pokazati da postoje stvari koje želimo, a htio sam da barem to sve razmotre – rekao je bivši teškaški prvak.

Kako je naglasio, on se nije borio samo za sebe, nego i za borce koji nisu na vrhu.

- U ovom trenutku zdravstveno osiguranje za mene nije problem, ali za tipove na dnu jest. Oni sebi uistinu ne mogu priuštiti zdravstveno. Ja sam bio gdje i oni i to nosim u srcu. U nekim trenucima sam se osjećao kao da su me udarali novcem u lice, kao uzmi taj novac i začepi. To se neće dogoditi - rekao je između ostalog Nganu.