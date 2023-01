Benjamin Šehić za "Avaz": Želim pojas u UFC-u

- Može se vidjeti po mom skoru. Od mojih pet pobjeda, svih pet je u prvoj rundi, završnica na potez iz džiju džice - submission. Ne mislim da je taj prelaz težak. Jedina stvar koja može predstavljati problem je da se samo shvati da je to MMA, da to nije više džiju džica. Ja volim koristi jedan izraz „i magarac može udariti jako“. Samo je bitno shvatiti taktiku u kavezu – istakao je Šehić.

- Naučio sam jako puno. Svoju sedmu borbu sam prvi put udario čovjeka. Ovo ostalo su sve bile ekspresne poluge. Ovog posljednjeg sam udario, pa završio. Što se te borbe sa Suzartom tiče, mislim da sam trebao pobijediti, a da sam to uradio, sigurno bih bio u UFC-u. To je bila borba za UFC. Eduardo se borio tri runde s Džonom Džonsom (Jon Jones). Kad mi ponude borbu, što jači borac to su veće šanse da ću ja prihvatiti. Tako je i s njim. Najviše se nauči od takvih ljudi kroz rad sa njima. Meni je malo falilo da završim i slomim mu nogu, nakon toga je došlo do onog lucky puncha. Nikom nije jasno kako se taj udarac desio, ni njemu samom. Nudili su mu revanš, on nije želio – ispričao je Šehić.

5

pobjeda u MMA karijeri ostvario je Šehić, uz dva poraza.