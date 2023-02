Sutra nas očekuje spektakl: Ko je najbolji borac svijeta?

Spektakl u australijskom Pertu, u noći između subote i nedjelje – dva šampiona će se naći u oktagonu.

Ova borba će biti između dva najbolje rangirana borca na „paund for paund“ listi, a to će biti prvi put u historiji ove organizacije da se to desilo.

Dominantni dagestanski borac Islam Mahačev (Makhachev) je za svoju prvu odbranu titule u lakoj kategoriji, nakon što je u oktobru savladao Čarlsa Oliveiru, izabrao vladara pero-lake divizije i „paund for paund“ kralja Aleksandra Volkanovskog.