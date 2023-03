Vratio se čuveni Džon Džouns u velikom stilu: "Zadavio" Sirila već u prvoj rundi

Nismo ga vidjeli na borilištima gotovo pune tri godine, ali šta to vrijedi, ako je neko majstor kao što je to Džon Džons. Nevjerovatni borac je noćas u vrhunskom spektaklu došao do titule u superteškoj kategoriji, pošto je savladao Sirila Gejna već u prvoj rundi!

Koliko je on danas izgledao nevjerovatno govori i podatak da je borba završena unutar tri minute. Nesrećni Gejn je bukvalno prošao "kao bos po trnju".