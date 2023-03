UFC Borac odbio da se preda: Doživio tešku povredu, ali i upisao pobjedu

- Vidim da neki kažu da nisam tapkao, ali da sam tako riskirao karijeru. Radije bih završio karijeru nego se predao. U ludim sam bolovima, ali da sam tapkao, srce bi me boljelo još i više – stoji u objavi Mokaeva.

On se izvukao iz teške pozicije i dvije minute kasnije je Filju izveo polugu na vratu, a ovaj nije glumio heroja i predao je borbu. Mokaev je dobio ogromne pohvale za hrabrost zbog odluke da se ne preda u situaciji u kojoj bi vrlo vjerovatno svaki drugi borac bi. Neki su ga i kritikovali jer je rizikovao povredu koja bi mu mogla završiti karijeru.

Učinio je to iako mu je protivnik Žafel Filjo (Jafel Filho) napravio polugu na koljenu i teško ga povrijedio, ali Mokaev nije želio da se preda.

Filjo tvrdi da se predao

Uprkos riječima Dagestanca, Filjo tvrdi da je Mokaev tokom borbe „tapkao“ barem tri puta i da zbog toga razmišlja o žalbi UFC-u.

Čak i snimak iz drugog ugla pokazuje da ga je u prvoj rundi Mokaev lagano tapkao po leđima, što bi se moglo okarakterisati kao predaja, ali ni on sam nije reagovao u tom trenutku.

- Osjetio sam da me tapka po leđima kao da je to skrivao, zlobno. Drugi put je tapkao kad sam išao na giljotinu i napao mu povrijeđeno rame. Cijelo vrijeme sam gledao sudiju. Kod poluge na koljenu osjetio sam kako tapka stopalom, a sudija ga je pitao je li tapkao. Malo sam popustio i on se uspio izvući - ispričao je Filjo.

Problem je što se događaj održao u Londonu, a Velika Britanija nema komisiju, kao SAD, kojoj bi se uputila žalba. Mokaev je odbacio te optužbe riječima kako se nije pokušao predati kod poluge na koljenu, zašto bi to uradio kod pokušaja giljotine koju nije uspio izvesti Filjo.