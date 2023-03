Hasanović krči put u svjetskom boksu: Titulu želim braniti u Sarajevu

Novopazarac Sanel Hasanović za sebe kaže da je i bh. borac. Ovaj stasiti teškaš krči svoj put u profi boksu, a, iako ne nastupa pod zastavom Bosne i Hercegovine, jer nema naše državljanstvo, odlučio je imati licencu BiH.



Niz godina trenira u našoj zemlji, a, kako naglašava, jako je zahvalan trenerima Almedinu Fetahoviću i Emiru Telaloviću iz Bokserskog kluba Ilidža s kojima već godinama sarađuje.

Meč karijere

Pred Hasanovićem je meč karijere. Nakon što se otisnuo u profi vode, ovaj 23-godišnjak je na omjeru od šest pobjeda i jednog remija, a narednog mjeseca će u Njemačkoj protiv Lukasa Fajka tražiti pobjedu za osvajanje IBO Continental titule.

- Postim i treniram. Čeka me bitan meč i želim doći do pobjede i uzeti pojas. Mislim da ću biti spreman 22. aprila u Berlinu. Treniram jako, spremam se punim tempom. Bio sam u Dubaiju, Berlinu i Turskoj i sada sam u Sarajevu. Idem po bajramski poklon, s obzirom na to da je meč na drugi dan Bajrama – najavljuje Hasanović.