Džamahal Hil spreman za Prohačku: Brutalno ću ga pretući

Vrh UFC-ove poluteške kategorije pomalo je u zastoju nakon što je Džamhal Hil (Jamahal Hill) osvojio pojas u januaru ove godine. Ne nazire se legitiman izazivač u ovom trenutku.

Slaba konkurencija

Magomed Ankalaev i Jan Blahovič (Blachowicz) vjerovatno trebaju barem jednu pobjedu prije nove prilike da osvoje titulu, Aleksandar Rakić bi se na jesen tek trebao vratiti nakon povrede koljena, a Jiri Prohačka (Prochazka) također se oporavlja od povrede, ali je kod njega u pitanju rame.

Prohačka će i biti izazivač za titulu, ali nije poznato kada će se češki borac vratiti u kavez. Neke prognoze su govorile da se neće boriti tokom ove kalendarske godine, ali Jiri očekuje da će biti spreman za kraj ljeta ili početak jeseni.

Prozivka Prohačke

Hil je odradio intervju za MMA Junkie u kojem se osvrnuo na svoje planove i prozvao je Prohačku. Hil je ipak naglasio kako ne planira još dugo čekati i ukoliko Prohačka ne bude spreman, on se nada drugom protivniku.

- Čuo sam da bismo se mogli boriti u augustu, u Bostonu. Nadam se da ćemo to uskoro ugovoriti i potpisati ugovore. Ne želim čekati duže od toga. To je sve što znam. Ne planiram čekati sve do iza ljeta. Bio to Jiri ili neko drugi, spreman sam za borbu. Stvar je u tome da trenutno niko drugi ne iskače i nema smisla. Neko će se morati odvojiti od većine i napraviti iskorak. Ko god to bude, rado ću pristati na meč. - pojasnio je Džamahal, a potom se osvrnuo na prognozu meča koji bi trebao odraditi protiv Prohačke.