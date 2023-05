Jailton Almeida za 40 sekundi srušio Jairzinhu: FIntirao udarac rukom, sve nakon toga je išlo u jendom smjeru

Iz "half guarda" je polako napredovao, povremeno pogađajući Jairzinha udarcima koljenom u rebra. U jednom trenutku je prešao u "full mount" i krenuo sa silovitim "ground and poundom", a kad se Rozenstruik panično krenuo izvlačiti iz izuzetno neugodne pozicije, brazilski majstor uhvatio je njegova leđa i završio ga na sebi svojstven način - "rear naked chokeom".

Jailton je tako nastavio svoj trijumfalni niz i upisao 14. uzastopnu pobjedu, petu pod okriljem UFC promocije. Ukupno je to bila njegova 19. pobjeda u profesionalnoj karijeri, a posebno je impresivan podatak da je svaki puta do sada slavio prekidom. Trijumf nad Jairzinhom lansirat će ga u TOP10 UFC-ovih teškaša, a bit će zanimljivo u narednom razdoblju vidjeti koji su maksimalni dosezi ovog uzbudljivog 33-godišnjeg borca među samom "heavyweight" elitom u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.

"Sjajan ‘main event‘, ovo mi je prva ovakva borba i vrlo sam sretan. Svi su govorili da je on jedan od najopasnijih tipova u diviziji, da će me nokautirati, a sve što je napravio jest da me ošamario nekoliko puta. Kad napravim pritisak, nitko me ne može zaustaviti", rekao je nakon borbe Almeida i istaknuo da bi u svom sljedećem meču volio odmjeriti snage s Taijem Tuivasom.