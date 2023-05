Adesanja prognozirao ishod meča Blahoviča i Pereire: Srušit će ga i jednostavno pretući

Zakazana je borba između Aleksa Pereire (Alex) i Jana Blahoviča (Blachowicz) na događaju UFC 291 koji će se održati 30. jula.

"Srušit će ga i pretući"

Pereira će tako, nakon četiri mjeseca ponovo kročiti u oktagon i debitirati u poluteškoj kateogriji najjače svjetske MMA organizacije. O okršaju Pereire s poljskim borcem sada se oglasio i njegov veliki rival, čovjek koji ga je posljednji pobijedio i uzeo mu pojas u srednjoj kategoriji – Israel Adesanja (Adesanya).

- Mislim da će ga Jan srušiti i jednostavni pretući. Neko će vrijeme biti s njim gore, ali vjerovatno samo dok ga ne dovede do ograde i pokuša ga srušiti kao što je mene srušio – kazao je nigerijski borac s novozelandskom adresom na svom YouTube kanalu.

Poznaje oba protivnika

Adesanja je s Blahovičem odmjerio snage tokom svog „izleta“ u polutešku kategoriju, na UFC 259 događaju početkom marta 2021. godine, kada je izgubio jednoglasnom sudijskom odlukom.

- To nije bilo frustrirajuće za mene budući da sam ga povremeno znao uhvatiti, a tu je, također, i poštovanje. Mislio sam da će se boriti onako kako se inače bori, ali on je to učinio u pravom trenutku i rušio me – zaključio je Adesanja.