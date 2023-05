Hamzat Čimaev prozvao Adesanju: Porazio bih ga bez bačenog udarca, ali je UFC strah toga

Švedski MMA borac Hamzat Čimaev (Khamzat Chimaev) željan je povratka u UFC oktagon. Čimaev se dosad uglavnom borio u kategoriji do 77 kilograma, ali će se on boriti u srednjoj kategoriji (do 84 kg) u nastavku karijere.

Šampion ove divizije je Israel Adesanja (Adesanya), Čimaev smatra da bi njihova eventualna borba bila „lak zalogaj“ za njega, ali da je rukovodstvo UFC-a izbjegava iz finansijskih razloga.

Adesanja je uspio pobijediti sva najveća imena srednje kategorije (Vitaker, Kosta, Vetori, Kenonir, Pereira), dok, s druge strane, svi govore o borbi Čimaeva i nekadašnjeg prvaka Kamaru Usmana u kategoriji do 77 kilograma.