Dariuš najavio pobjedu protiv Oliveire: Izdominirat ću ga, neće me moći zaustaviti

Iako su se već trebali boriti na događaju UFC 288, Beneil Dariuš (Dariush) i Čarls Oliveira (Charles) ipak će se susresti naredne sedmice na UFC 289 događaju koji predvode Amanda Nunjes (Nunes) i Iren Aldana (Irene).

Borba za prvog izazivača

Ovaj meč, popularni „title eliminator“, lake kategorije će biti sunaslovna borba događaja. Ovo će biti prvi nastup za obojicu još od prošle godine i eventa UFC 280.

Dariuš će dobiti priliku da se oproba u kavezu sa bivšim prvakom, a pobjednik ovog meča će za nagradu dobiti napad na pojas u lakoj kategoriji.

Zanimljiv duel

Vjerovatno su rijetki oni koji bi se bunili protiv toga da Dariuš već sad napadne pojas, ali je UFC odlučio da mu je potrebna još jedna pobjeda.

- Najviše me uzbuđuje grappling. Neću lagati, kada u parteru s njim uđem u izmjene i kad obojica poludimo na podu, to je jednako zanimljivo kao i borba na nogama. Ja se tome jako veselim jer ste vidjeli kako je on završio veliki broj borcaca i pitate se koliko je dobar njegov jiu-jitsu. Jedva čekam da ga dohvatim i vidim kakav je u grapplingu – rekao je Dariuš za MMA Junkie.