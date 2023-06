Poznati detalji Dejvisovog kršenja kućnog pritvora: Za sve kriv advokat

Džervonta Dejvis (Gervonta Davis), američki bokser, prekršio je kućni pritvor i zbog toga će ostatak svoje kazne odslužiti u zatvoru, što je nešto više od 60 dana.

Krivično djelo

Podsjećamo, on je svojim Lamborghinijem prošao kroz crveno svjetlo i izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je povrijeđeno četvero ljudi, zatim se zabio u ogradu prodavnice i pobjegao s mjesta nesreće, u kojoj, nasreću, nije bilo ozbiljnijih posljedica.

Sve je to učinio dok mu je vozačka dozvola bila privremeno oduzeta zbog ranijih saobraćajnih prekršaja. Zbog toga mu je izrečeno 90 dana kućnog pritvora i 200 sati društveno-korisnog rada. On je to prekršio i sada će nešto više od dva mjeseca morati provesti u zatvoru.