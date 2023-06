Adesanja vaga protivnike: Sviđaju mi se opcije, ali postoje i veće "ribe"

Israel Adesanja (Adesanya) strpljivo čeka svoj sljedeći veliki izazov. Dvostruki UFC prvak u srednjoj kategoriji konačno je pobijedio svog najvećeg rivala Aleksa „Poatana“ Pereiru u aprilu.

Nakon što je gubio rezultatom 0:3 u korist Pereire na kikboks i MMA takmičenjima, Adesanja je nokautirao „Poatana“ u drugoj rundi njihovog četvrtog susreta i MMA revanša.

Sljedeći protivnici

On se vratio na tron srednje kategorije i sada čeka sljedećeg protivnika, a očekuje se da će to biti pobjednik meča između Roberta Vitakera (Whittaker) i Drikusa Du Plesisa (Dricus Du Plessis) na događaju UFC 290 u julu.

Međutim, najbolje rangirani kandidat u velter kategoriji Hamzat Čimaev (Khamzat Chimaev) je nagovijestio povratak u srednju kategoriju i interes za borbu protiv Adesanje. Dok on i dalje cilja na meč s Du Plesisom, sviđaju mu se opcije koje ima ispred sebe.

Odgovor Čimaevu

- Vjeruj mi, ne bojim se nikoga na ovoj j****** planeti. Pogodite šta, volim izazove. [Čimaev] predstavlja nešto jedinstveno, već sam vidio hrvače. To je velika borba i zato mi se to sviđa, ali on ima Kamarua [Usmana] i nakon toga će vjerovatno ići na titulu prvaka [ako pobijedi]. Postoje i veće ribe, bit ću na UFC 290 i vidjet ću kakvo je stanje. Ne s Robom, s Du Plesisom – kazao je Adesanja.

Meč između Usmana i Čimaeva trenutno nije služben, ali ga je spominjao predsjednik UFC-a Dejna Vajt (Dana White). Oba borca su pokazala interes za uparivanje, a čini se da je jedina nepredviđena tačka težina u kojoj bi se to dogodilo.

Čimaevov problem je njegov ogromni promašaj u kilaži prije borbe s Nejtom Diazom (Nate) u septembru prošle godine i ta „nesreća“ je uzrokovala potpunu promjenu na događaju.