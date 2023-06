Izgubio titulu, pa ga uhapsili na aerodromu: Adesanja otkrio kako ga je fan uvalio u probleme

Israel Adesanja (Adesanya) neće po dobrom pamtiti UFC 281 događaj prošle godine.

Osim što je izgubio od Aleksa Pereire (Alex), u povratku kući je uhapšen na aerodromu. Adesanja je titulu vratio nekoliko mjeseci kasnije, a sada je ispričao šta se dogodilo i zbog čega je bio uhapšen.

Lud slijed događaja

Kako je rekao, u probleme ga je uvalio njegov fan koji mu je dao čudan poklon.

- Ludo je šta se sve u životu može dogoditi. Izgubiš pojas, onda dođeš na aerodrom gdje te uhapse. Kada sam došao u ćeliju sam prvo 15 minuta meditirao, a tamo sam bio oko 45 minuta. Ljudi su prolazili i prepoznavali me, pitali me što tu radim - prisjetio se Adesanja za "The MMA Hour".

Volim fanove

Otkrio je da su mu u koferu pronašli metalni bokser koji mu je poklonio jedan fan.

- To je razlog zašto više ne prihvatam poklone od fanova. Neki ljudi znaju biti čudni i stavljaju jako čudne stvari u poklone. Volim fanove i oni su super, ali kad počnem prihvatati poklone, tipovi mi počnu donositi znojne trenerke.

No, sve je to zanimljivo iskustvo. Sada mogu pričati da su mi stavili lisice i odveli me u zatvor - ispričao je Adesanja.