Švedski MMA borac Kamzat Čimaev (Khamzat Chimaev) nije se borio od prošle godine kada je savladao Kevina Holanda (Holland).

Uveliko se špekulira ko će biti njegov naredni rival, a sada je došla informacija da bi to mogao biti Brendan Alen (Allen). Alen je rekao kako su mu dali izričite upute da ne proziva Džereda Kanonijera (Jared Cannonier) na borbu.

Upitan je li to zbog borbe protiv Čimaeva, dao je do znanja da je novinar koji ga je to pitao na press konferenciji vjerovatno u pravu.