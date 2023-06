Čimaev prekinuo intervju zbog pitanja o Kadirovu: On je predsjednik moje zemlje

- On priča o dva kilograma, ne želi se udebljati dva kilograma. Dana Vajt (White) govori o 82 kilograma. Vidjet ćemo. Druge borbe nema, samo on - naglasio je Čimaev.

Potom su došla pitanja o odnosu s čečenskim liderom Ramzanom Kadirovom.

Poštujem ga

- Čekaj, čekaj, čekaj - rekao je Čimaev i odmahnuo rukom. Potom je nastavio:

- On je predsjednik moje zemlje. Postoji kralj u Švedskoj, zar ne? Ako mi kralj kaže da dođem i večeram s njim, hoću. Poštovat ću kralja. On je predsjednik moje zemlje i ja ga poštujem. Kada me pozove na večeru, večeram s njim. Ako odem u Sjedinjene Američke Države i pozove me tamošnji predsjednik, otići ću i jesti s njim.