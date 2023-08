Žestoka razmjena Pola i Mekgregora na društvenim mrežama: "Servirat ću ti jetru u sendviču"

Džejk Pol (Jake Paul), kontroverzna Youtube zvijezda, došla je do još jedne pobjede u bokserskom ringu. On se vratio na pobjedničke staze nakon što je savladao Nejta Diaza (Nate) jednoglasnom sudijskom odlukom.

Čini se da ta pobjeda nije lijepo sjela Diazovim kolegama iz MMA svijeta, a posebno Konor Mekgregora (Conor McGregor) s kojim je odavno već u „veoma dobrim“ odnosima.

Prije toga je prozvao i Nejta Diaza:

- Prvače naroda, ovo ću sada reći, vrijeme je da se makneš jer me ovo više ne pogađa. Vidio sam ga da pogađa, vidio sam ga kako okreće leđa i hoda, je**no učini nešto jer ne radiš ništa! Mogao je biti UFC-ov prvak do 77 kg, protraćio je to – napisao je Mekgregor, pa nastavio u narednoj objavi.

- Servirat ću ti jetru na sendviču u trilogiji. Eto tako. Čak te neću gađati u lice. Ovo je bilo dno dna sinoć. Pol je re***d. Apsolutno smeće. Kretao se unazad kao da gledam premotanu borbu. Sramotno – nastavio je Irac.