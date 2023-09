Kako izgleda trening kikboksera Ahmeda Krnjića: Borim se za zastavu i grb moje Bosne i to mi daje nenormalnu snagu!

- Mi se nadamo da će se meč tada održati, pripremamo se za to. U dobroj sam formi, samo ću nastaviti trenirati. Odmorio sam dva-tri dana i nastavljamo s vrlo teškim i jakim treninzima kao što se i možete uvjeriti ovdje. Treniramo punom parom. Sedmično od 8 do 11 treninga, što je za normalne ljude previše, ali takav je sport. Da biste bili profesionalni sportisti, da biste ostvarili vrhunske rezultate, moramo se odreći puno toga. Jer i sami trening ide faktički do granica izdržljivosti – ističe Krnjić.

- Prije deset dana sam imao posljednji meč i hvala Bogu dobro se završilo. Isplatilo se ono što smo radili, postao sam evropski prvak u Senshi organizaciji. To je već druga titula profesionalnog prvaka Evrope. 2019. sam bio prvak Evrope u WAKO Pro asocijaciji, znači ovo je dvostruka kruna. Sljedeće za šta se pripremamo je u ONE Championship organizaciji, jednoj od dvije najjače svjetske asocijacije u borilačkim sportovima – otkriva nam Krnjić.

Bori se pod zastavom BiH, ističe da mu je to dodatna snaga.

- Tako je. Ja sam na svojim leđima ponio ime naše BiH, ali to mi je veliki vjetar u leđa i to mi daje nenormalnu snagu. Nastupao sam svugdje, od Amerike, Azije do svih evropskih zemalja. Nekako teško mi pada to što mi sportisti iz manje okoline nemamo dovoljno pristupa medija. Tu su lokalni mediji koji nas isprate, ali da bi došli u fokus glavnih medija je nekako težak put. Nekako izostaje ta generalno velika podrška medija da se svako naše postignuće isprati onako kako to i zaslužuje – dodaje Krnjić.

O predrasudama

O borcima ima mnogo predrasuda, a Krnjić se ne obazire na to i samo gleda svoja posla.

- Sam tok priprema jednog takmičara u borilačkom sportu je jako zahtjevan. Pored odricanja, svakodnevnog treninga, mi moram voditi zdrav život, nema izlazaka, nema svakovrsnih pića i jela, već se mora hraniti zdravo da tijelo može podnijeti taj napor.

Moramo unositi velike količine vitamina i to je veoma zahtjevan proces. Pogotovo ko skida kilažu, ja nemam problema s tim, ali moje kolege u manjoj kategoriji skidaju od minimalno tri-četiri do 15-ak kila – pojašnjava Krnjić.