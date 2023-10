Volkanovski poručio Mahačevu: Da su uloge obrnute, ovo se nikad ne bi dogodilo

Aleksander Volkanovski (Alexander) i Islam Mahačev (Makhachev) borit će se ovog vikenda za titulu prvaka lake kategorije na događaju „UFC 294“ u Abu Dabiju.



Volkanovski je prihvatio priliku za revanš, uskočivši umjesto povrijeđenog Čarlsa Oliveire (Charles), samo dvije sedmice prije događaja.

I sam Mahačev je iskazao poštovanje prema australskom MMA borcu, ali je kazao da to ne koristi kao izgovor ako izgubi, što nije lijepo sjelo Volkanovskom, koji je naglasio da Mahačev to nikada ne bi uradio.

- Garantiram vam da nema puno boraca koji bi ovo učinili. Čuli ste Islama kako govori: "Nema isprika" i slične stvari, ali da su uloge obrnute 100 posto sam siguran da se ova borba ne bi dogodila. Ne zanima me što bilo ko kaže, on se ne bi borio s rokom od 12 dana i to treba zapamtiti – kazao je Volkanovski.

Australac je dodao da je svjestan da možda više nikad neće dobiti novu priliku za ovu borbu.