Čimaev slavio protiv Usmana, pa poslao moćnu poruku: Nije važno gdje, ali strašno je da djeca umiru

Kamzat Čimaev (Khamzat Chimaev) pobijedio je Kamarua Usmana sa 29:29 u glavnoj borbi eventa "UFC 294" u Abu Dabiju.



Švedski borac rođen u Rusiji je nakon velike pobjjede poslao moćnu poruku koja se tiče ratnog stanja, kako u Ukrajini, tako i u i Palestini.

- Hej ljudi, selam alejkum, Abu Dabi. Ljudi, znate šta se dešava u svijetu. Nisam bio sretan u kavezu dok sam se borio ove sedmice i dok gledam kako djeca umiru.

Nije važno gdje se to dešava, Ukrajina, Sirija, Afganistan, Palestina, SAD... Nije važno. Kada djeca umiru, teško je. Moje dijete me čeka kod kuće, a to je daleko tri mjeseca odavde.

Ako zaplače, ja znam kako se osjeća. Kada neko umre, ljudi, ne znam šta bih rekao. Ako Bog da, bit ćemo dobro, nadam se. Muslimani, Hrišćani, Jevreji, nije važno. Molim vas, budimo zajedno. Pustite nas da živimo u ovom svijetu i da bude dobro. Dopustite nam da budemo sretni. Hvala svima - poručio je Čimaev.